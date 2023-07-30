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Путин заявил об отсутствии необходимости личного визита на саммит БРИКС

Путин заявил об отсутствии необходимости личного визита на саммит БРИКС

Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему не поедет на саммит БРИКС в ЮАР. «Я не думаю, что мое пребывание на саммите БРИКС важнее, чем мое пребывание в России сейчас», — сказал глава государства на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка».

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Я не думаю, что мое пребывание на саммите БРИКС важнее, чем мое пребывание в России сейчас и это правильно!  ЮАР, которое готово исполнить решение МУС, банк БРИКС который не может вкладывать в российскую экономику.  Нам что так важно там присутствовать и убеждать их в чём то? Наши реальные действия сразу окажут большее влияние и понимание!
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