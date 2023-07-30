Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему не поедет на саммит БРИКС в ЮАР. «Я не думаю, что мое пребывание на саммите БРИКС важнее, чем мое пребывание в России сейчас», — сказал глава государства на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка».
Путин заявил об отсутствии необходимости личного визита на саммит БРИКС
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Я не думаю, что мое пребывание на саммите БРИКС важнее, чем мое пребывание в России сейчас и это правильно! ЮАР, которое готово исполнить решение МУС, банк БРИКС который не может вкладывать в российскую экономику. Нам что так важно там присутствовать и убеждать их в чём то? Наши реальные действия сразу окажут большее влияние и понимание!
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