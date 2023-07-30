Путин заявил об отсутствии необходимости личного визита на саммит БРИКС

Геннадий Бережнов

Я не думаю, что мое пребывание на саммите БРИКС важнее, чем мое пребывание в России сейчас и это правильно! ЮАР, которое готово исполнить решение МУС, банк БРИКС который не может вкладывать в российскую экономику. Нам что так важно там присутствовать и убеждать их в чём то? Наши реальные действия сразу окажут большее влияние и понимание!