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Всекрымский мусульманский субботник

Всекрымский мусульманский субботник

Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя объявило 3 мая днем Всекрымского субботника. «В течение дня 3 мая 2025 года во всех мусульманских кладбищах будет проводиться Всекрымский субботник», - говорится в официальном сообщении муфтията.

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