Майкл Сэйлор намекнул на биткоин-амбиции MicroStrategy

Майкл Сэйлор, бывший генеральный директор MicroStrategy, известный своей непоколебимой верой в биткоин, недавно опубликовал загадочное сообщение в социальных сетях, вызвав в криптосообществе спекуляции о потенциальных планах компании по покупке большего количества биткоинов.