Майкл Сэйлор намекнул на биткоин-амбиции MicroStrategy

Майкл Сэйлор, бывший генеральный директор MicroStrategy, известный своей непоколебимой верой в биткоин, недавно опубликовал загадочное сообщение в социальных сетях, вызвав в криптосообществе спекуляции о потенциальных планах компании по покупке большего количества биткоинов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии