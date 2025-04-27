Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде после победы над Опелку

Российский теннисист Карен Хачанов 26 апреля обыграл американского спортсмена Райлли Опелку в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в испанском Мадриде.
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