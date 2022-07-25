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Захарова назвала революционными слова Трампа и Гора о двух гендерах и крахе демократии

Захарова назвала революционными слова Трампа и Гора о двух гендерах и крахе демократии

Слова бывшего вице-президента США Альберта Гора о «сломанной демократии» и экс-президента Дональда Трампа о наличии только двух гендеров являются революционными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

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