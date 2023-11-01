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Главком ВСУ Залужный: Конфликт зашел в тупик, прорыва не будет

Главком ВСУ Залужный: Конфликт зашел в тупик, прорыва не будет

Конфликт на Украине зашел в тупик, и украинская армия не сможет добиться прорыва. Об этом в интервью британскому изданию The Economist рассказал Валерий Залужный, главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ).

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