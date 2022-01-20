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Из Владивостока «Аврора» начала выполнять авиарейсы по новому направлению

Из Владивостока «Аврора» начала выполнять авиарейсы по новому направлению

Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» начала выполнять регулярные рейсы по новому социально значимому маршруту — Комсомольск-на-Амуре — Владивосток — Комсомольск-на-Амуре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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