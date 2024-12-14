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Валерий Газзаев: «Возникают вопросы к селекции ЦСКА. Гуарирапа и Койта не показывают игры, которой ждали, от Пьянича ждали большего. Стоит искать более качественных игроков»

Команда тренера Марко Николича занимает шестую позицию в таблице Мир РПЛ. – Как бы тогда оценили летние приобретения ЦСКА? – Не очень хочется переходить на персоналии.

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