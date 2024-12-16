Бьет – не значит любит. Юрист оценил борьбу депутатов с пропагандой домашнего насилия

Эксперт в беседе с amic.ru отметил, что бороться надо с причинами негатива в семье, а не только его проявлениями В правительство РФ отправили на отзыв законопроект, который предлагает наказывать за пропаганду и оправдание домашнего насилия.
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