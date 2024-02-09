«Мы круче Голливуда!» Интервью чемпиона Европы и звезды сериала «СашаТаня» Андрея Свиридова

Чемпион Европы по баскетболу и известный актер Андрей Свиридов рассказал в интервью «Газете.Ru», как «коррумпированность, предвзятость и русофобия» препятствуют возвращению россиян и белорусов на международную арену, вспомнил, как обсуждал баскетбол на съемках с Робби Уильямсом и удивлялся скромности Энрике Иглесиаса, а также раскрыл, какие перемены ожидают его героя — охранника Гену — в продолжении культового сериала «СашаТаня», которое выйдет на канале ТНТ […].