Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аркадий Шацкий
    Если бы стране действительно надо было всех вакцинировать, чтоб остановить пандемию, давно бы уже вакцинировали, и бе...Какие регионы Рос...
  • Елена Бреслова
    грязью его знатно поливают - это точно, а что Вас устраивает Собянин?! лично мне он как мэр так себе, может Рашкин-то...Рашкин призвал Пу...
  • Алексей Белоусов
    Этот "молодец Ряшкин" как депутат голосовал за принятие законов, в том числе об ответственности за несанкционированны...Рашкин призвал Пу...

Задержанному олигарху из ЯНАО Ситникову предъявили обвинение

Задержанному олигарху из ЯНАО Ситникову предъявили обвинение

Общий ущерб бюджету от действий бизнесмена оценили более чем в 700 млн рублей Следственные органы Ямало-Ненецкого автономного округа официально обвинили бизнесмена Олега Ситникова в сокрытии средств от налоговых органов в особо крупном размере.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх