Задержанному олигарху из ЯНАО Ситникову предъявили обвинение

Общий ущерб бюджету от действий бизнесмена оценили более чем в 700 млн рублей Следственные органы Ямало-Ненецкого автономного округа официально обвинили бизнесмена Олега Ситникова в сокрытии средств от налоговых органов в особо крупном размере.