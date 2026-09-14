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"Следствие оппортунистической недооценки" украинизации. Почему Кубань не приняла "галичанский язык"

"Следствие оппортунистической недооценки" украинизации. Почему Кубань не приняла "галичанский язык"

100 лет назад, 11 сентября 1926 года, народный комиссар просвещения РСФСР Анатолий Луначарский предложил использовать в рамках украинизации на Кубани вместо украинского языка местный говор – "балачку".

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