"Следствие оппортунистической недооценки" украинизации. Почему Кубань не приняла "галичанский язык"

100 лет назад, 11 сентября 1926 года, народный комиссар просвещения РСФСР Анатолий Луначарский предложил использовать в рамках украинизации на Кубани вместо украинского языка местный говор – "балачку".
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