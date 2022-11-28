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Еще одну дочь Кадырова наградили орденом Кадырова

Еще одну дочь Кадырова наградили орденом Кадырова

Вторую дочь главы Чечни Хадижат Кадырову наградили орденом Кадырова. Награда была учреждена в память ее деда Ахмада Кадырова<strong>Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хадижат Кадырову наградили орденом Ахмата Кадырова — высшей наградой республики.

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