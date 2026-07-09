SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

579 подписчиков

"Нельзя иметь одну страну для денег, а другую для жизни". Миллиардер Андрей Мельниченко рассказал о разговоре с Владимиром Путиным, знакомстве с Романом Абрамовичем и браке по расчёту

"Нельзя иметь одну страну для денег, а другую для жизни". Миллиардер Андрей Мельниченко рассказал о разговоре с Владимиром Путиным, знакомстве с Романом Абрамовичем и браке по расчёту

54-летний миллиардер, владелец "Сибирской угольной энергетической компании" и компании минеральных удобрений "Еврохим" Андрей Мельниченко дал интервью изданию The Economist, в котором рассказал о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, восхищении Романом Абрамовичем, знакомстве с женой, сербской моделью Сандрой Николич, первом бизнесе на лотереях во время учёбы в МГУ и о том, как изменились его взгляды за время специальной военной операции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии