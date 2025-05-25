Хочется надеяться, что...

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Я довольно часто употребляю в лексиконе фразу «надеемся на лучшее, готовимся к худшему». И не только фразу, но и сам подход — и в работе, и во всём остальном.

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