Хочется надеяться, что...

Я довольно часто употребляю в лексиконе фразу «надеемся на лучшее, готовимся к худшему». И не только фразу, но и сам подход — и в работе, и во всём остальном.
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