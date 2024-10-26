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Царьград

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Уязвимость в Telegram открыла хакерам доступ к аккаунтам пользователей

Уязвимость в Telegram открыла хакерам доступ к аккаунтам пользователей

Хакеры нашли уязвимость в Telegram: баг позволяет копировать файлы Telegram Desktop и запускать сессии без SMS-кода.

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