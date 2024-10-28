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  • Нина Лубенкова
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Ефимов: более 2 тыс. мест появилось в школах и детсадах Москвы

Ефимов: более 2 тыс. мест появилось в школах и детсадах Москвы

В рамках городской программы «1 рубль за квадратный метр в год» в Москве было создано более двух тысяч дополнительных мест в частных школах и детских садах, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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