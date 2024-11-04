Россия в ООН предупредила Южную Корею по поводу Украины

Южная Корея может оказаться втянута в опасную авантюру на Украине, если решит поставлять оружие и боеприпасы Киеву в связи со слухами, что ВС Северной Кореи якобы участвуют в обороне Курской области от вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии