Политика как он...
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Политика как она есть

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Россия в ООН предупредила Южную Корею по поводу Украины

Россия в ООН предупредила Южную Корею по поводу Украины

Южная Корея может оказаться втянута в опасную авантюру на Украине, если решит поставлять оружие и боеприпасы Киеву в связи со слухами, что ВС Северной Кореи якобы участвуют в обороне Курской области от вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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