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Закон, порядок, государство

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Сотрудники транспортной полиции Краснодара обеспечили охрану общественного порядка в период выставки «Поезд Победы»

Сотрудники транспортной полиции Краснодара обеспечили охрану общественного порядка в период выставки «Поезд Победы»

На железнодорожный вокзал Краснодар-1 прибыла уникальная передвижная выставка «Поезд Победы», которая будет доступна для жителей краевой столицы до 16 марта.

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