Какой ещё Шевченко, вам померещилось...

Недавно, а именно перед Днём народного единства, произошло вполне себе прецедентное событие - у браЦконародников случилось очередное обострение, и они записали ролик, в коем рассказывали, шо дюже добрэ, шо в Москве есть такие объекты, как Киевский вокзал, гостиница "Украина", памятник Шевченко, и так далее:https://t.