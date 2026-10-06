Парадокс Ормуза: в сентябре экспорт нефти с БВ превысил довоенные показатели

В последнюю неделю прошлого месяца экспорт нефти из стран Ближнего Востока впервые с момента начала блокады Ормуза превысил довоенный уровень.
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