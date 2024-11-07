Почти ослепшему 85-летнему пациенту вернули зрение в больнице Долгопрудного

Мужчина 85 лет поступил в Долгопрудненскую больницу с жалобами на сильное ухудшение зрения. Одним глазом он едва видел пальцы на руке, а другим различал только самые крупные буквы в офтальмологической таблице.
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