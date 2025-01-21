В гостиницах появится новая форма бронирования — уже в этом году

Отели дорожают, но появится новый способ экономить на проживании. Согласно данным Российского союза туриндустрии, проживание в отелях подорожало почти на 20% за прошедший год, достигнув отметки 8435 рублей в сутки.
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