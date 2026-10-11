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109 мигрантов погибли в катастрофе судна у берегов Джибути, среди них — 15 детей

У побережья Джибути в Красном море произошло трагическое происшествие: судно с 305 мигрантами из Эфиопии затонуло, что привело к гибели 109 человек, среди которых — 15 детей.

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