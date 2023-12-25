Японский автостроитель Daihatsu остановил все свои заводы из-за скандала

Автостроительная компания Daihatsu приняла решение остановить работу всех своих заводов в Японии из-за скандала, вспыхнувшего после выявления подтасовок в ходе тестов для получения государственных сертификатов.
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