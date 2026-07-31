Корейцы смели Galaxy Z Fold 8: новые флагманы Samsung раскупают быстрее, чем производят

По крайней мере на домашнем рынкеВ Южной Корее дефицит новейших складных смартфонов Samsung, причем случился он еще до старта продаж: предзаказы на большинство версий Galaxy Z Fold 8 практически полностью выбраны, сроки получения смартфона сдвинулись с 7 на 28 августа.
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