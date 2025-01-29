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Чемпионат России по волейболу. 24-й тур. «Нова» сыграет с московским «Динамо», «Нефтяник» встретится с «Енисеем» и другие матчи

PARI Суперлига Чемпионат России по волейболу Мужчины Предварительный этап 24-й тур 30 января Нова – Динамо Москва – 18.

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