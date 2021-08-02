В Якутии за сутки ликвидировали 15 пожаров

На территории Якутии площадь активного горения природных пожаров составляет 2,8 тыс.га. Ликвидировано 15 природных пожаров, на общей площади более 61 тыс.
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