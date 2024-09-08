Танкисты «Днепра» продемонстрировали, как чинят модули антидроновых «мангалов»

Экипаж танка бригады войск «Днепр» Вооруженных сил Российской Федерации в честь профессионального праздника, проводимого в Российской Федерации восьмого сентября, продемонстрировал корреспондентам, как чинят и заменяют неисправное оборудование, поврежденное беспилотными летательными средствами Вооруженных сил Украины аппараты противокоптерных «мангалов», охраняющих танки Т-72Б3М.
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