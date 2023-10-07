Reuters: В Госдепе испугались планов России отозвать ратификацию ДВЗЯИ

Представители Госдепартамента Соединенных Штатов Америки выступили с заявлением о том, что американские власти испытывают беспокойство в связи с планами Российской Федерации отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).