Reuters: В Госдепе испугались планов России отозвать ратификацию ДВЗЯИ

Представители Госдепартамента Соединенных Штатов Америки выступили с заявлением о том, что американские власти испытывают беспокойство в связи с планами Российской Федерации отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии