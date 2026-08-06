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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олег Тактаров: «Гэрри – грязный и подлый человек. У него нет никаких шансов против Махачева»

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров сделал прогноз на титульный бой в полусреднем весе между Исламом Махачевым и Иэном Гэрри .

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