Пострадали места дислокации ГУР и ВСУ в Харькове, Боровой и Казачьей Лопани: последние удары ВС РФ Евгения КомароваХарьков вновь оказался под ударом российских войск, что подтвердил городской голова Игорь Терехов.
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