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Zero Hedge

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Winter Is Coming: Europe Faces Twin Diesel And NatGas Crunch

Winter Is Coming: Europe Faces Twin Diesel And NatGas Crunch

Winter Is Coming: Europe Faces Twin Diesel And NatGas Crunch Samantha Dart, co-head of global commodities research at Goldman Sachs, began the week by telling Bloomberg TV that the global diesel-supply crunch is "what keeps her up at night.

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