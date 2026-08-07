Winter Is Coming: Europe Faces Twin Diesel And NatGas Crunch Samantha Dart, co-head of global commodities research at Goldman Sachs, began the week by telling Bloomberg TV that the global diesel-supply crunch is "what keeps her up at night.
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