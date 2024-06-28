«Лето в Москве»: на винтажном маркете пройдет детский конкурс мини-скульптур

На Чистопрудном бульваре пройдет детский конкурс по созданию мини-скульптур 29 июня на винтажном рынке на Чистопрудном бульваре пройдет детский конкурс по созданию коллекционной мини-скульптуры в рамках фестиваля “Лето в Москве.
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