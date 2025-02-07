"Терминатор" крайне эффективен в зоне спецоперации

БМПТ уже успела проявить себя в военных действиях в составе ряда танковых соединений. Одна из таких оперативных единиц, дислоцированная на Урале, применяет боевые машины поддержки танков уже долгое время .
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