Шольц вчера потужно приехал в Киев, пообещал поставить то оружие, которые уже ранее обещал и заявил, что собирается стоять дальше вместе с кокаиновым фюрером.
Моя колбаса
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Шольц вчера потужно приехал в Киев, пообещал поставить то оружие, которые уже ранее обещал и заявил, что собирается стоять дальше вместе с кокаиновым фюрером.
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