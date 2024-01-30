Минобороны сообщило об уничтожении и перехвате 21 БПЛА в нескольких регионах

ТАСС/Дмитрий Ягодкин Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 21 беспилотник ВСУ над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями, проинформировали 30 января в министерстве обороны РФ.
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