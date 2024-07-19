В России отреагировали на готовящийся перевод доходов от активов Украине

Перевод бельгийской компанией Euroclear средств от доходов российских активов в Европейский фонд будет являться кражей, заявил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Михаил Делягин.
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