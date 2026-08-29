Собянин: средства ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале на платорме «Макс», что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотников, летевших на столицу.
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