"Ъ": пивоваренная компания Heineken может выпустить конкурента Coca-Cola

Российская структура пивоваренной компании Heineken задумалась о запуске собственной линейки продуктов со вкусами колы, апельсина и лимона на рынок газированных напитков после прекращения производства в России Coca-Cola и Pepsi, пишет "Коммерсантъ".
Российская структура пивоваренной компании Heineken задумалась о запуске собственной линейки продуктов со вкусами колы, апельсина и лимона на рынок газированных напитков после прекращения производства в России Coca-Cola и Pepsi, пишет "Коммерсантъ".
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