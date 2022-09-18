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"Ъ": пивоваренная компания Heineken может выпустить конкурента Coca-Cola

"Ъ": пивоваренная компания Heineken может выпустить конкурента Coca-Cola

Российская структура пивоваренной компании Heineken задумалась о запуске собственной линейки продуктов со вкусами колы, апельсина и лимона на рынок газированных напитков после прекращения производства в России Coca-Cola и Pepsi, пишет "Коммерсантъ".

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