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Татар-информ

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Пожилой мужчина из РТ отдал мошенникам 5 млн, пытаясь избежать «ареста счетов»

Пожилой мужчина из РТ отдал мошенникам 5 млн, пытаясь избежать «ареста счетов»

Аферисты похитили порядка 5 млн у пожилого мужчины из РТ. Как сообщили в МВД по РТ, неизвестные позвонили 69-летнему жителю Бугульминского района, после чего представились сотрудниками банка и правоохранительных органов.

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