Я женат, но влюбился в другую: семейные проблемы, напряжение в отношениях, желание изменить жизнь и советы психологов

Отношения – сложная штука. Кому-то удается их построить и сохранить, а у кого-то это не выходит. И если женщины большей частью постоянны в своем выборе, то у мужчин часто возникает такая дилемма: я женат, но влюбился в другую.
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