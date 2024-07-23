АО «Щелково Агрохим» проведет первый в Омске АгроФестиваль Betaren-2024

9 августа свои инновации и достижения компания представит на полях одного из крупнейших хозяйств региона – АО «Нива», где впервые соберутся участники аграрного сектора Сибирского региона и близлежащих округов, представители федеральных и региональных министерств и ведомств, заслуженные ученые различных областей.
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