Подработка – жизненная необходимость для трети новосибирцев

Около 30 % жителей Новосибирска совмещают несколько работ, еще 53 % горожан выполняют разовые поручения, чтобы заработать – к такому выводу пришли аналитики сообщества семейных финансовых консультантов Финстори.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии