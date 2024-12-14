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Подработка – жизненная необходимость для трети новосибирцев

Подработка – жизненная необходимость для трети новосибирцев

Около 30 % жителей Новосибирска совмещают несколько работ, еще 53 % горожан выполняют разовые поручения, чтобы заработать – к такому выводу пришли аналитики сообщества семейных финансовых консультантов Финстори.

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