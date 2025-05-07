В Польше переживают из-за вероятного ухода американских войск

«Европейские лидеры понимают, что часть войск США могут перебросить в другое место, но они переживают, что слишком большое сокращение продемонстрирует Москве слабость», — говорится в публикации американских СМИ.
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