Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Польше переживают из-за вероятного ухода американских войск

В Польше переживают из-за вероятного ухода американских войск

«Европейские лидеры понимают, что часть войск США могут перебросить в другое место, но они переживают, что слишком большое сокращение продемонстрирует Москве слабость», — говорится в публикации американских СМИ.

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