В реке Фонтанке заметили мертвого тюлененка. Зоозащитники говорят, что животное могло оказаться в Петербурге весной из-за резкого потепления

На набережной реки Фонтанки, недалеко от Большого драматического театра, заметили мертвого тюлененка.

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