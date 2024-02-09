Россиянкам назвали визуально старящие детали женского образа

Дизайнер Наз Маер назвал россиянкам визуально старящие детали женского образа в 2024 году. По словам эксперта, зрительно ухудшить внешний вид способны береты, меховая оторочка на воротнике пальто и замшевая обувь.
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