Никита Мазепин примет участие в Кубке России по ралли-рейдам

СоцсетиРоссийский гонщик Никита Мазепин продолжит участие в Кубке России по ралли-рейдам — бывший гонщик чемпионата мира Формула 1 выйдет на старт бахи «Денис Давыдов», которая пройдёт со 2 по 4 августа в Ульяновске в статусе третьего этапа сезона 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии