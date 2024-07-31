Никита Мазепин примет участие в Кубке России по ралли-рейдам

СоцсетиРоссийский гонщик Никита Мазепин продолжит участие в Кубке России по ралли-рейдам — бывший гонщик чемпионата мира Формула 1 выйдет на старт бахи «Денис Давыдов», которая пройдёт со 2 по 4 августа в Ульяновске в статусе третьего этапа сезона 2024 года.