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Блогер Лерчек вернулась домой на ногах после экстренной операции

Блогер Лерчек вернулась домой на ногах после экстренной операции

О состоянии Валерии в соцсетях рассказал её жених и отец младшего ребёнка, хореограф Луис Сквиччиарини.

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