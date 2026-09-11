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Регионы России

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Главный тренер «Лады» объяснил поражение от «Торпедо»

Главный тренер «Лады» объяснил поражение от «Торпедо»

Павел Зубов отметил, что команда в этой игре выдала максимум лишь на 70% своих возможностей, что и отразилось на результате.

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